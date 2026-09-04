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Нижегородская правда

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Сергей Судьин: «Оптимизм 14 – 17-летних легко объясним»

Сергей Судьин: «Оптимизм 14 – 17-летних легко объясним»

«Стотысячное по счету выявление приоритетов российской молодежи очень трудно назвать новостью: эти исследования чрезвычайно популярны и востребованы не только научным сообществом, но и органами власти различного уровня», — считает д.

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