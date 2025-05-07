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Замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в статье для РИА Новости заявил, что Россия находится на грани исторической победы над Западом.