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Строительство 21 века

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Как мы обустроили двушку 52 м² для семьи с детьми: опыт и детали

Как мы обустроили двушку 52 м² для семьи с детьми: опыт и детали

Когда впервые заходишь в квартиру, где каждая деталь словно выверена не только по эстетике, но и по сценарию жизни семьи, сразу понимаешь — здесь думали не о картинке, а о людях.

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