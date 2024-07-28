«Бедные, как вы тут сидите шестой час?»: Андрей Данилко жестко подставил Вайкуле на фестивале в Юрмале

Интересно наблюдать как меняется мировоззрение некоторых звезд шоу-бизнеса, которые еще недавно обливали Россию грязью, а теперь не против переобуться, и вернуть все назад … Яркий тому пример Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.
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