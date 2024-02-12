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Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

  Увольнение Главкома ВСУ Валерия Залужного привело к неожиданным и серьезным последствиям. Президенту Владимиру Зеленскому пришлось столкнуться с самым настоящим "бабьим бунтом", вспыхнувшем на фоне отставки Залужного и повальной мобилизации.

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Комментарии
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Александр Салтановский
зелёнкИн всё больше напоминает бесноватого адОльфа в конце ВОВ, тот так же тасовал своих генералов с места на место, но это не спасло рейх от поражения, но у бесноватого хотя бы хватило духа застрелиться (или помогли), это же ЧМО просто сбежит, как сбегают крысы с тонущего корабля!
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13 час.
ВН
Валерий Николаевич
Очень удивляют авторы постов на тему отставки Залужного. Какое ваше, ну, пусть даже наше, собачье дело, кто там командует ВСУ? Вы что, имеете выгоду с этого, или ваши планы сломались каким-то образом? Надо же сколько дерьма в головах писак
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9 час.
Юрий Золотарев
Зеля!! Беги в Россию!! Там тебя ждёт медаль &quot;За отвагу&quot; при развале БандерогЖОПии и экономики Запада! А остальное Российская Армия довершит уже без тебя! Ждём-с!
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4 час.

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