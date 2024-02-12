Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

Александр Салтановский зелёнкИн всё больше напоминает бесноватого адОльфа в конце ВОВ, тот так же тасовал своих генералов с места на место, но это не спасло рейх от поражения, но у бесноватого хотя бы хватило духа застрелиться (или помогли), это же ЧМО просто сбежит, как сбегают крысы с тонущего корабля!

ВН Валерий Николаевич Очень удивляют авторы постов на тему отставки Залужного. Какое ваше, ну, пусть даже наше, собачье дело, кто там командует ВСУ? Вы что, имеете выгоду с этого, или ваши планы сломались каким-то образом? Надо же сколько дерьма в головах писак