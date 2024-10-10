Суд признал незаконной практику банков по навязыванию страховки в кредитных договорах без согласия заемщика

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Верховный суд признал незаконной практику банков, согласно которой заемщикам навязываются страховки в кредитных договорах без их явного согласия.
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