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Региональная Юридическая Служба

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Суд признал незаконной практику банков по навязыванию страховки в кредитных договорах без согласия заемщика

Суд признал незаконной практику банков по навязыванию страховки в кредитных договорах без согласия заемщика

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Верховный суд признал незаконной практику банков, согласно которой заемщикам навязываются страховки в кредитных договорах без их явного согласия.

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