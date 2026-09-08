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Газета.ру

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Кореянку оштрафовали за выдуманный роман с актером Хван Джон-мином

Кореянку оштрафовали за выдуманный роман с актером Хван Джон-мином

В Южной Корее женщину оштрафовали на 6 миллионов вон (около 400 тысяч рублей) за выдуманные отношения со звездой корейского кино Хван Джон-мином.

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