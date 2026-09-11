Ансамбль Мегаполис выступит в Петербурге

МЕГАПОЛИС – "самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока". За почти четыре десятилетия Настоящий московский ансамбль во главе с Олегом Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь.