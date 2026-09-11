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Ансамбль Мегаполис выступит в Петербурге

Ансамбль Мегаполис выступит в Петербурге

МЕГАПОЛИС – "самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока". За почти четыре десятилетия Настоящий московский ансамбль во главе с Олегом Нестеровым выпустил дюжину полноформатных альбомов и проделал огромный творческий путь.

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