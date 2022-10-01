Роднина одной фразой оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам.
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