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Роднина одной фразой оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам

Роднина одной фразой оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам.

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