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Claude создаёт своего преемника: 26% работ над следующей моделью Anthropic ИИ ведёт полностью сам

Claude создаёт своего преемника: 26% работ над следующей моделью Anthropic ИИ ведёт полностью сам

Компания впервые раскрыла масштаб внедрения собственных агентов в исследовательский процесс Anthropic официально поделилась: её модель Claude активно участвует в создании следующей, более мощной версии самой себя.

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