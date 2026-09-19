Claude создаёт своего преемника: 26% работ над следующей моделью Anthropic ИИ ведёт полностью сам

Компания впервые раскрыла масштаб внедрения собственных агентов в исследовательский процесс Anthropic официально поделилась: её модель Claude активно участвует в создании следующей, более мощной версии самой себя.
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