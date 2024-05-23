Силуанов: Неуплата налогов не должна быть конкурентным преимуществом

Необходимо устранить существующие схемы, позволяющие не платить налоги. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил во время парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации 23 мая.
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