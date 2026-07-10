Сегодня председатель Волгоградской областной Думы, руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин проводит рабочую поездку в Алексеевский район.
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Сегодня председатель Волгоградской областной Думы, руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин проводит рабочую поездку в Алексеевский район.
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