Россия передаст Киеву 23 тяжелораненых бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли

По итогам переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые проходят лечение в российских медицинских учреждениях.
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