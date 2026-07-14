Эксперт Черкашин раскрыл неудачи Трампа во внешней политике США

Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Максим Черкашин раскрыл провалы внешнеполитических стратегий Дональда Трампа и выразил сомнения в способности США обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.
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