Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Эксперт Черкашин раскрыл неудачи Трампа во внешней политике США

Эксперт Черкашин раскрыл неудачи Трампа во внешней политике США

Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Максим Черкашин раскрыл провалы внешнеполитических стратегий Дональда Трампа и выразил сомнения в способности США обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Степанов
Ну а что ожидать от г-на &quot;губки трубочкой&quot;?: очередные обещания о прекращении 10-й войны в мире? При том, что война с Ираном только обостряется?
Ответить
1 м.