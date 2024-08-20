Этот популярный фрукт полезен в любом цвете

В яблоках содержится калий, который необходим для профилактики болезней сердца и сосудов. В чем ценность этого популярного фрукта для здоровья, она в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
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