В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

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Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) сразу с нескольких направлений, заявил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.