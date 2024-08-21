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В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) сразу с нескольких направлений, заявил в разговоре с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко.

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