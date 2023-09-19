Страна и люди

9 823 подписчика

«Солнцепеки» ликвидировали пытавшихся переправиться через Днепр боевиков

«Солнцепеки» ликвидировали пытавшихся переправиться через Днепр боевиков

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожили украинских боевиков, которые пытались переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх