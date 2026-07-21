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Тайный развод после венчания и новая свадьба с молодой актрисой: неожиданные перемены в жизни Ильи Носкова

Тайный развод после венчания и новая свадьба с молодой актрисой: неожиданные перемены в жизни Ильи Носкова

Осенью 2025 года на премьере картины «Семейное счастье» актер Илья Носков удивил публику, появившись на красной дорожке не с супругой Полиной, с которой прожил более двадцати лет, а с новой избранницей.

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