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ТАСС

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Медведев объяснил, в чем заключается главный урок ближневосточного конфликта

Медведев объяснил, в чем заключается главный урок ближневосточного конфликта

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Ключевой урок, который необходимо извлечь из конфликта на Ближнем Востоке заключается в том, что мир устал от западного порядка, основанного на правилах, и должен идти к многополярности.

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