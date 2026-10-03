Медведев объяснил, в чем заключается главный урок ближневосточного конфликта

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Ключевой урок, который необходимо извлечь из конфликта на Ближнем Востоке заключается в том, что мир устал от западного порядка, основанного на правилах, и должен идти к многополярности.
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