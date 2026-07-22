❗️Всем пострадавшим в Ялте оказывается поддержка и помощь. Ситуация на контроле Главы Республики Крым Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.
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❗️Всем пострадавшим в Ялте оказывается поддержка и помощь. Ситуация на контроле Главы Республики Крым Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.