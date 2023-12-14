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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Одобрено народом - Да! А кого считать коренным? В начале "Славянской ..." был вопрос: "Кого считать русским?" Мы там ...Будет ли написана...
  • Константин Самарин
    Конституцию и так отредактировали в июле 2000-го. А потом дополнениями полностью подогнали под него..Будет ли написана...
  • ольга волкова
    Принятие новой конституции должно быть сначала одобрено коренным российским народом при помощи всероссийского референ...Будет ли написана...

Реплика на рождественские гадания о судьбе Зеленского

Реплика на рождественские гадания о судьбе Зеленского

Реплика на рождественские гадания о судьбе Зеленского За последние месяца полтора каких только прогнозов и пророчеств не начитался на заданную тему, но серьёзный тон дискуссии о судьбе всеукраинского гетмана .

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