Реплика на рождественские гадания о судьбе Зеленского За последние месяца полтора каких только прогнозов и пророчеств не начитался на заданную тему, но серьёзный тон дискуссии о судьбе всеукраинского гетмана .
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