Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 11 октября

В Беларуси на 11 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, которые охватят большую часть страны, а в отдельных районах юго-востока возможны грозы.
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