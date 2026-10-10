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Царьград

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 11 октября

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 11 октября

В Беларуси на 11 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, которые охватят большую часть страны, а в отдельных районах юго-востока возможны грозы.

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