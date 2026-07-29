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Аргументы недели

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ФАС заподозрила участников оптового топливного рынка Новосибирской области в картельном сговоре

ФАС заподозрила участников оптового топливного рынка Новосибирской области в картельном сговоре

Также ведомство возбудило дела в отношении владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях, а также в Республике Коми — из-за необоснованного повышения цен на топливо.

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