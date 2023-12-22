Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что его ведомство готовит усиление диверсионной деятельности против России.
СБУ пообещала усилить диверсии против России
Комментарии
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АндрейБорков
Относительно укрошумерских диверсантов и их пособников необходимо разрешить любые меры, которые могут быть применены к ним, все без исключения. В эти меры должны войти допросы с "пристрастием" то есть не важно какое воздействие на пойманного диверсанта оказывается, важны его показания, а если он вдруг околеет, то ни чего страшного и противозаконного в это нет и быть не может. Если пойманный диверсант или пособник диверсанта реально совершили или собирались совершить теракт, диверсию, вредительство и т.п., то после поимки и допроса просто выводить их в расход и не тратить на них и их содержание бюджетные средства. При этом не скрывать то, как поступают силовые ведомства РФ с пойманными и выявленными диверсантами и их пособниками. Желающих принять смерть лютую от рук силовиков РФ резко поубавиться, эффективность этой деятельности СБУ в отношении РФ снизиться в разы.
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