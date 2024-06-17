Путин: наши противники продолжают снабжать неонацистский украинский режим

Они подталкивают Киев использовать западное оружие для нанесения ударов по РФ Президент России Владимир Путин в публикации для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что противники России продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, вооружением, а также разведывательными данными.