Они подталкивают Киев использовать западное оружие для нанесения ударов по РФ Президент России Владимир Путин в публикации для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что противники России продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, вооружением, а также разведывательными данными.
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