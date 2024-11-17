Медики ВДВ эвакуируют на мотовездеходах раненных бойцов в Курской области

Медицинские подразделения ВДВ используют для эвакуации раненных в Курской области бойцов специальные мотовездеходы – высокопроходимые по бездорожью багги, которые способны развивать скорость до 80 километров в час.
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