МЧС решило урегулировать дистанционную продажу отдельных видов пиротехники

К разработке условий ведомство привлекло Минпромторг, Минэкономики, Роспотребнадзор и Минцифры. Подробности нововведений в МЧС не привелиДля дистанционной продажи пиротехники разработают специальные условия.
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