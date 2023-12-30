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МЧС решило урегулировать дистанционную продажу отдельных видов пиротехники

МЧС решило урегулировать дистанционную продажу отдельных видов пиротехники

К разработке условий ведомство привлекло Минпромторг, Минэкономики, Роспотребнадзор и Минцифры. Подробности нововведений в МЧС не привелиДля дистанционной продажи пиротехники разработают специальные условия.

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