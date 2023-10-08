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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • виталий панов
    Автор много написал,но суть из-за чего всё это произошло,не изложил.Да для тех людей которые застали времена СССР,ког...Нежный оскал друж...
  • Андрей Васильченко
    Да просто эта Елена соучастница клоуна в отмывании бабла. Накупила драгоценности, значит, они уже её, а не часть кред...Скандал с женой э...
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    И 100 кг отборного курдючного сала к медальке !Награда вместо на...

Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном

Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном

Вот уж кому точно жить здорово, так это Елене Малышевой. Только интересен тот факт, что жить здорово, почему-то бессменная ведущая передачи "Здоровье", а ныне "Жить здорово" решила не в России, а в Соединенных Штатах Америки.

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Комментарии
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Nina Данилова
Перекрыть доход в России
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2 час.
Наталия
Ничего не меняется. Доверчивые домохозяйки с таким же интересом и надеждой  смотрят эти, мягко говоря, рассчитанные на весьма невзыскательную аудиторию, программы Малышевой, также, как в свое время, затаив дыхание, внимали советам Кашпировского и Чумака. И никто даже не подумает, что невозможно вылечиться по телевизору.
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2 час.
Елена Львовна
Уже на одну такую фразу я только что отвечала: я пенсионерка и домохозяйка. НЕ СМОТРЕЛА и не смотрю. И все кто меня окружает -  не смотрят!  Кашпировского и Чумака смотрела только моя безумная свекровь, которая была в глубоком маразме. ( мне 66 лет и я прекрасно помню те времена). До сих пор не понимаю: Почему Вы на нас ссылаетесь?
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2 час.

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