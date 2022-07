[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Кабачковые вафли Tamara-Kuzenkova You will need Для кабачковых вафель или оладушков: 1.