Войска ВС РФ вышли к окраинам Большой Новоселки, открывающей путь на Орехов

Задействованные в зоне спецоперации группировки российских войск продолжили окружение украинских боевиков рядом с городом Курахово в Покровском районе Донецкой Народной Республики, где бои развернулись прямо на улицах города.
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