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Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая

Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая

Как отмечает с своем материале для The Guardian обозреватель Стивен Вертхайм, второй срок президента США Дональда Трампа станет отказом американской внешней политики от подхода, основанного на однополярном видении мира.

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