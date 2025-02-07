Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая

Как отмечает с своем материале для The Guardian обозреватель Стивен Вертхайм, второй срок президента США Дональда Трампа станет отказом американской внешней политики от подхода, основанного на однополярном видении мира.
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