Столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами - Собянин

Московские вузы и колледжи оснащают роботами. Среди них робот для проведения хирургических операций, оснащённый техническим зрением и 2D-камерой, роботизированная сварочная система, установка для загрузки станка и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии