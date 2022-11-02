Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Малкин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Бостоном». У него 10 очков в 10 матчах

Малкин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Бостоном». У него 10 очков в 10 матчах

Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Бостоном» и стал его 3-й звездой. Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:6 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх