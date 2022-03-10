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В театре «Современник» прокомментировали слухи об отъезде Чулпан Хаматовой из России

В театре «Современник» прокомментировали слухи об отъезде Чулпан Хаматовой из России

Представители театра удивились, откуда берутся такие слухи. Фото: из открытых источников Официальный представитель театра «Современник» Елена Волкова выразила удивление по поводу слухов об отъезде актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой из России.

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