Посольство Китая в Москве требует от России расследовать отказ во въезде на территорию страны пятерым китайским гражданам и аннулирование их туристических виз.
КНР потребовала от России объяснений из-за отказа во въезде китайским туристам
Комментарии
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Галина
У нас есть граница с Китаем вот пусть и едут через соответствующую границу и конкретно туда что указано в визовых документах... И еще а при чем здесь простите Казахстан?... и тем более на машине..... Ехали не в указанный пункт.... Господа - досвидос.... Очень интересное кино: а если русские так будут ездить - русских пустят?... Да ладно - очень с большим трудом верится... И нечего дипломатов подключать, надо соблюдать все законы России...
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