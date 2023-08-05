КНР потребовала от России объяснений из-за отказа во въезде китайским туристам

Галина

У нас есть граница с Китаем вот пусть и едут через соответствующую границу и конкретно туда что указано в визовых документах... И еще а при чем здесь простите Казахстан?... и тем более на машине..... Ехали не в указанный пункт.... Господа - досвидос.... Очень интересное кино: а если русские так будут ездить - русских пустят?... Да ладно - очень с большим трудом верится... И нечего дипломатов подключать, надо соблюдать все законы России...