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Коваленко о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Это круто. Звезда мирового хоккея, идеальная находка для нашей лиги – на радость российским болельщикам»

«Возможное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ – это круто. Евгений – звезда мирового хоккея, находится совсем не в ветеранском возрасте.

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