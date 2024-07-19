Лить будет до вечера: в Москве осталось в силе штормовое предупреждение

В московском регионе продолжает действовать штормовое предупреждение до конца пятницы, 19 июля. Как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, осадки продолжатся до 21:00, местами возможен ливень и гроза.
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