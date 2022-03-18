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Полицией пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, призывавшего к дискредитации ВС РФ

В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 28-летнего приморца, который на своей странице в социальной сети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

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