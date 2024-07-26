В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
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