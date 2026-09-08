Налоговая закрыла бизнес Александра Васильева

Налоговая служба окончательно закрыла компанию бывшего ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале, историка моды Александра Васильева «после многолетних проблем».
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