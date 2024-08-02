Генералы, которые "съели" пайки русской армии: Куда приведут аресты бывшей верхушки Минобороны

Коллаж Царьграда Экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, на протяжении 14 лет отвечавший за материально-техническое обеспечении ВС России, стал четвёртым арестованным "звёздным" чиновником из руководства военного ведомства.
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