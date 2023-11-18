Новый атомный ледокол России назвали «Сталинградом»

Корабль строится на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге.Новый атомный ледокол России проекта 22220, строящийся на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге назвали «Сталинградом», сообщает Волга-Медиа.
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