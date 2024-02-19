Почему банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из России: что это значит для граждан и организаций Евгения КомароваРоссийские клиенты с недавнего времени столкнулись с ограничениями при сотрудничестве с рядом крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов.