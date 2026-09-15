Глава МИД Турции: конфликт на Украине перерос в «войну на уничтожение»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что за последний год характер конфликта на Украине кардинально изменился.
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