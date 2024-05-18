Песни Русского Севера прозвучали на российско-китайском форуме

Артисты Северного русского народного хора представили Поморье в рамках культурной программы в китайском ХарбинеПеред участниками и гостями международного форума артисты Государственного академического Северного русского народного хора представили программу «Поморский обоз с песнями», основанную на лучших образцах фольклора Русского Севера м номерах из золотого фонда коллектива.
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