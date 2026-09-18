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ДумаТВ

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Лукашенко заявил о возможности повторения украинского сценария в Белоруссии в 2020 году

Лукашенко заявил о возможности повторения украинского сценария в Белоруссии в 2020 году

Лукашенко заявил, что попытка оторвать Белоруссию от России в 2020 году могла привести страну к украинскому сценарию.

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