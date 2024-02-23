Grayscale: рост цены Ethereum вызван ожиданием обновления Dencun

В то время как многие наблюдатели за рынком объясняют недавнее повышение цены Ethereum оптимизмом, связанным с возможным одобрением спотового ETH-ETF, управляющий активами Grayscale Investments предположил, что криптовалюта выросла в цене из-за предстоящего обновления Dencun, которое увеличит пропускную способность и снизит стоимость части транзакций.