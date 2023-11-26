Жемчужина во рту времени

Его называли гномом. И небезосновательно. У него была несоразмерно большая, лобастая, словно вдавленная в плечи голова, массивный, будто топором вырубленный подбородок, крупный, вислый нос и глаза – неимоверно синие, пронзительные.
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