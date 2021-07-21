Хоть работай, хоть гуляй, все равно получишь одно и то же

В регионах вводится беззаявительный порядок доплат неработающим пенсионерам до минимального прожиточного уровня Юрий Енцов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Никита Кричевский Руслан Хасбулатов С 2020 года социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться в беззаявительном порядке.
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