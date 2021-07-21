БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kostuchenko
    Вы действительно некомпетентны или придуриваетесь? Занятые в 1939-м году территории до 1921-го года принадлежали Ро...Они стояли на сме...
  • Семенков Александр
    Зае#утся пыль глотатьЧмут грозит Росси...
  • Семенков Александр
    Дурь законодателей не знает границ. Если так будет, то коллекторов скоро отстреливать начнут. Прецеденты уже есть. СМ...Самых бедных отда...

Хоть работай, хоть гуляй, все равно получишь одно и то же

Хоть работай, хоть гуляй, все равно получишь одно и то же

В регионах вводится беззаявительный порядок доплат неработающим пенсионерам до минимального прожиточного уровня Юрий Енцов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Никита Кричевский Руслан Хасбулатов С 2020 года социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться в беззаявительном порядке.

Вернуться к статье
11
Обсудить
АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда в России политики,и чиновники будут получать наименьшую пенсии по России поверьте все найдут и деньги и как рост цен остановить... НО воры в законе сами себе устанавливают их размер сохраняя льготы, привилегии, неприкосновенность... БОГ ЕСТЬ НЕ ВАМ ТАК ВАШИМ ДЕТЯМ ВНУКАМ ГОРЕТЬ В АДУ, ОНИ ПРОКЛЯНУТ ВАС...

Картина дня

наверх