Лукашенко намерен лететь в Дубай для участия в саммите по климату

Президент Белоруссии анонсировал своё участие в ряде международных переговоров на высшем уровне.27 ноября Александр Лукашенко провёл совещание с главами Администрации президента, министерства иностранных дел и правительства, во время которого рассказал про свой уже запланированный визит в Дубай для участия в ряде международных переговоров.